Com um relógio que marca o horário das orações e uma bússola que aponta para Meca, o SalamWeb é o primeiro navegador de web baseado na lei islâmica (ou "sharia") e está disposto a promover uma revolução na internet. "A Geração M, os jovens muçulmanos com fortes crenças na sua fé e habilidades tecnológicas, está em busca de soluções mais práticas para as suas necessidades", afirmou à Agência Efe, a diretora-geral da SalamWeb Technologies, Puan Hajjah Hasni Zarina Mohamed Khan, em uma conversa por e-mail.

A empresa, com sede em Kuala Lumpur, enxerga uma enorme oportunidade de crescimento entre 1,8 bilhão de praticantes do Islã no mundo, aproximadamente 24% da população mundial, e "potencial para que a tecnologia seja um facilitador na vida de cada muçulmano". O navegador para celulares e computadores, lançado no começo do ano, tem uma interface simples na qual o usuário pode acrescentar extensões vinculadas, todas de acordo com a lei islâmica.