O navio Razoni, primeiro que saiu do porto de Odesa, na Ucrânia, no mar Negro, que transportava um carregamento de milho para o Líbano, finalmente, atracou no porto de Mersin, na Turquia.

O embaixador ucraniano no Líbano, Ihor Ostash, confirmou nesta quarta-feira a chegada da embarcação no território turco, segundo veiculou a agência de notícias "Ukrinform".