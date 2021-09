O primeiro voo do aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, no Afeganistão, decolou nesta quinta-feira com direção a Doha, no Catar, com 115 passageiros a bordo de um avião da companhia aérea Qatar Airways, segundo informou a rede de televisão "Al Jazeera".

Este foi o primeiro voo internacional "regular" que partiu da capital afegã desde a saída dos últimos soldados das tropas dos Estados Unidos, ocorrida em 31 de agosto.