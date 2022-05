Os primeiros civis evacuados da siderúrgica Azovstal, localizada na cidade de Mariupol, na Ucrânia, chegaram nesta terça-feira à Zaporizhzhia, que já está preparada para receber e atender as pessoas que passaram dois meses escondidos de bombardeios.

Os ônibus chegaram escoltados pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha Internacional, com mulheres, crianças e idosos no interior, em uma das operações mais delicadas de toda a guerra que ocorre no território ucraniano.