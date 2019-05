A princesa Charlotte, filha do meio do príncipe William e de Kate Middleton, começará a frequentar a escola particular Thomas's Battersea, a mesma de seu irmão mais velho, o príncie George, a partir de setembro, informou nesta sexta-feira o Palácio de Kensington.

A menina tem quatro anos e é quarta na linha de sucessão ao trono britânico atrás do príncipe Charles, do príncipe William, e de seu irmão, o príncipe George.