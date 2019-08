A princesa Cristina, tia do rei Willen-Alexander dos Países Baixos, morreu em Haia nesta sexta-feira aos 72 anos em decorrência de um câncer nos ossos diagnosticado em 2017, segundo confirmou a Casa Real da Holanda.

Cristina, a irmã mais nova da princesa Beatrix, rainha emérita, morreu na madrugada desta sexta-feira no complexo do Palácio Noordeinde, em Haia, e os seus restos serão transferidos ao jardim do mesmo Palácio Real, onde ocorrerá um funeral privado, segundo um comunicado do Serviço de Informação do Governo (RVD).