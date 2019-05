O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, organizou neste sábado um ato em Milão, no norte da Itália, junto com outros 10 líderes da extrema-direita europeia, como a francesa Marine Le Pen e o holandês Geert Wilder, antes das eleições para Parlamento Europeu, que aconteceram entre os dias 23 e 26 de maio.

No evento realizado na Piazza del Duomo, o líder do partido italiano Liga negou que seu legenda seja de extrema-direita e afirmou que "os extremistas são os que governaram a Europa nos últimos 20 anos".