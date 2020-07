Os casos do novo coronavírus aumentaram nos últimos 12 dias em Moscou, mantendo a capital da Rússia como foco principal de infecção no país, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelas autoridades locais.

Nas últimas 24 horas em Moscou, foram registrados 674 novos casos de Covid-19, representando um aumento de quase 27% em comparação com os dados do último dia 16, quando foram notificados 531 contágios.