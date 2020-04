Pelo menos 40 pessoas testaram positivo para Covid-19 entre os funcionários do Instituto de Pesquisa em Medicina Tropical de Manila, o principal centro de testes para diagnóstico de coronavírus nas Filipinas.

A chefe do instituto, Celia Carlos, confirmou em entrevista a uma rádio local que a equipe infectada está isolada para evitar novas transmissões, mas a maioria não apresenta sintomas da patologia respiratória causada pelo novo coronavírus.

Celia Carlos acredita que a origem do foco da infecção seja de fora da unidade, pois, segundo ela, o primeiro caso ocorreu em um codificador de dados que não foi exposto diretamente a nenhum paciente infectado.

O instituto é o centro de referência nas Filipinas para doenças infecciosas e foi lá que os primeiros pacientes com Covid-19 foram encaminhados quando o surto foi declarado no mês de janeiro.

As Filipinas estão entre os países do Sudeste Asiático com infectados pelo novo coronavírus, com 6.459 casos, segundo último boletim do Departamento de Saúde. Além disso, foram registradas 428 mortes e a recuperação de 613 pacientes.

Entre as vítimas, 22 eram médicos, o que significa que a taxa de mortalidade da Covid-19 entre os profissionais de saúde é de 5%, semelhante à da Itália ou Espanha, onde foram registrados surtos graves. EFE

sga/phg