O princípe Albert II, de Mônaco, apresentou resultado positivo para o novo coronavírus, feito no início da semana, segundo anunciou nesta quinta-feira a equipe de trabalho do chefe de Estado, que tem 62 anos.

"O estado de saúde dele não gera nenhuma preocupação. O príncipe soberano está sendo observado de perto pelo médico e por especialistas do Centro Hospitalar Princesa Grace", aponta comunicado.

Além disso, na nota, Albert II fez um apelo para que a população monegasca siga as medidas de confinamento e limitem ao mínimo os contatos pessoais, garantindo que o respeito às regras será fundamental para o impedimento do avanço do coronavírus.

De acordo com fontes da administração local, Mônaco registrou até o momento dez casos de infecção.