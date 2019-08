O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, ficou "abalado" com as recentes publicações relacionadas com o caso de Jeffrey Epstein, empresário americano acusado de tráfico sexual de menores e que foi encontrado morto em um prisão dos Estados Unidos, indicou nesta segunda-feira o Buckingham Palace.

Em comunicado, a residência oficial se referiu a imagens de 2010 publicadas no domingo pelo tablóide "Daily Mail", nas quais Andrew, que detém o título de duque de York, é visto dentro da mansão de Nova York do empresário americano se despedindo de uma jovem que deixa o local.