O príncipe belga Joachim compareceu a uma festa em Córdoba, na Espanha, que está sendo investigada pela polícia espanhola por superar o número permitido de participantes, que tiveram que ficar em quarentena depois que o sobrinho do rei Philippe da Bélgica testou positivo para Covid-19.

Fontes do Palácio Real belga confirmaram à Agência Efe que o príncipe Joachim, filho da princesa Astrid e do príncipe Lorenzo, viajou à Espanha no dia 24 de maio em um voo comercial e com permissão de entrada no país, apesar das restrições devido à pandemia, pois realizaria atividades empresariais.

Em 26 de maio, Joachim participou de "uma reunião" em Córdoba e, agora, deverá permanecer em quarentena na Espanha. Diversos jornais belgas informam que o príncipe, de 28 anos, tem um relacionamento de vários anos com a espanhola Victoria Ortiz Martinez-Sagrera.

A Polícia Nacional da Espanha investiga uma festa particular ilegal da alta sociedade na qual um turista estrangeiro, supostamente vinculado à família real belga, testou positivo para Covid-19, o que colocou todos os frequentadores em quarentena.

A festa reuniu 27 pessoas - o limite permitido é de apenas dez - da alta sociedade na cidade de Córdoba. No dia seguinte, um dos participantes, o príncipe belga, foi diagnosticado com a doença.

Fontes do governo regional da Andaluzia disseram à Agência Efe que as autoridades colocaram a Polícia Nacional a par da situação devido à possibilidade de irregularidades terem sido cometidas na festa.