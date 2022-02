O príncipe Charles, herdeiro do trono do Reino Unido. EFE/Arquivo

O príncipe Charles, herdeiro do trono do Reino Unido, deu positivo em teste para a covid-19 na manhã desta quinta-feira, em segunda infecção pelo novo coronavírus tornada pública, conforme informou a residência oficial de Clarence House, através de postagem no Twitter.

"Sua Alteza Real está profundamente decepcionada por não poder participar dos eventos de Winchester de hoje e tentará reprogramar a visita o mais rápido possível", indicou a publicação feita na rede social.