O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, testou positivo para Covid-19, mas seu estado de saúde é bom, informou nesta quarta-feira sua residência oficial na Clarence House.

O príncipe de Gales, de 71 anos, tem sintomas leves e "está em bom estado de saúde", enquanto sua esposa, a duquesa da Cornualha, deu negativo, acrescentou a residência oficial.

O filho da rainha Elizabeth II está em quarentena em Balmoral, na Escócia, enquanto sua mãe está bem e permanece no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

O herdeiro da coroa "mostrou alguns sintomas leves, mas está bem de saúde e trabalha em casa há alguns dias", acrescentou a nota oficial.

"A duquesa da Cornualha", continuou a fonte, "também foi testada, mas não possui o vírus. Seguindo as recomendações médicas e do governo, o príncipe e a duquesa estão agora isolados em sua casa na Escócia".

Ambos estão de quarentena em sua residência em Birkhall, localizada nos arredores do Castelo de Balmoral.

Os testes foram feitos pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, sigla em inglês) em Aberdeenshire (Escócia), disse a Clarence House, afirmando ser difícil saber onde Charles foi infectado devido ao número de compromissos que ele teve nas últimas semanas.

A rainha de 93 anos mudou-se na semana passada do Palácio de Buckingham (Londres) para Windsor, sua residência de fim de semana, como medida de precaução, dada sua idade avançada.

O marido da rainha, o duque de Edimburgo, 98 anos, também permanece no castelo de Windsor. Ambos estão bem e seguem os conselhos dos médicos, de acordo com fontes da realeza.

O último compromisso público do príncipe Charles foi no dia 12 deste mês e ele entrou em contato com a mãe no mesmo dia.