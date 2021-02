O príncipe Harry aceitou nesta segunda-feira uma quantia "substancial" como indenização do grupo editorial dono do tabloide britânico "The Mail On Sunday" e do site "MailOnline", pela publicação de informações da relação do neto da rainha Elizabeth II com as Forças Armadas.

Os veículos noticiaram que, após deixar as funções que desempenhava nos Royal Marines, a Marinha britânica, Harry havia "depreciado" a instituição, o que o príncipe acusou serem alegações "infundadas, falsas e difamatórias".