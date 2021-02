O príncipe Philip está "respondendo ao tratamento" de uma infecção, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pelo Palácio de Buckingham, no primeiro boletim desde a internação do marido da rainha Elizabeth II e Duque de Edimburgo, ocorrida na semana passada.

O monarca, que completará 100 anos no dia 10 de junho, segue no Hospital King Edward VII, em Londres.