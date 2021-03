O príncipe Phillip, marido da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, recebeu alta médica nesta terça-feira e deixou o hospital King Edward VII, localizado no centro de Londres, após ter ficado internado durante 28 dias.

O Duque de Edimburgo deixou a unidade de saúde em um carro particular, um BMW de cor preta, depois que dezenas de policiais bloquearam as ruas no entorno do local, para preparar a saída do príncipe.