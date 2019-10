Pistoleiros ligados ao Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais perigosos do México, aterrorizam desde o início da tarde desta quarta-feira a cidade de Culiacán, no noroeste do país, após rumores sobre a captura de um dos filhos do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.

Os integrantes do grupo liderado por "El Chapo" entraram em confronto com as forças de segurança, assustando os moradores da cidade, surpreendidos com as trocas de tiros e pelos bloqueios instalados em vários pontos de Culiacán. As ruas estão praticamente desertas, com a população se escondendo em casa ou nos locais de trabalho. O comércio foi fechado.