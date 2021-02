A prisão do rapper Pablo Hasel, que nesta quinta-feira recebeu a confirmação de outra pena de reclusão por ameaçar uma testemunha, desencadeou uma série de protestos com distúrbios que deixaram dezenas de feridos e detidos na Espanha, além de incendiar a política espanhola com um novo desentendimento no governo de coalizão.

Hasel foi aprisionado na terça-feira passada, após ter sido detido pela polícia, para cumprir uma pena de nove meses por crimes como exaltação ao terrorismo e insultos à Coroa. Desde então, vários protestos ocorreram todas as noites em várias cidades do país, com episódios de violência principalmente em Madri e Barcelona.