A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, advertiu em uma mensagem de vídeo divulgada neste sábado que os grandes problemas globais não podem ser solucionados com medidas nacionais unilaterais, por isso que é necessário defender o multilateralismo.

Merkel, que se prepara para a cúpula do G20 em Osaka, lembrou de uma série de desafios globais que existem atualmente, como a defesa do livre-comércio, a digitalização, a proteção do clima e questões sanitárias globais.