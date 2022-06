O processo de ampliação do grupo Brics (formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) através da integração de Argentina e Irã já começou, anunciou nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, durante visita a Ashgabat, capital do Turcomenistão.

"Claro que tanto a Argentina quanto o Irã são candidatos dignos e respeitáveis (...) O mais importante é que o processo preliminar já começou", disse Lavrov em uma entrevista coletiva após uma reunião com chanceleres dos países do Mar Cáspio.