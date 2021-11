O processo de impeachment contra o presidente do Chile, Sebastián Piñera, iniciado após as revelações dos Pandora Papers, continuará a tramitar no Parlamento na semana que vem, mas com a recomendação de que não prospere, decisão tomada nesta sexta-feira pela comissão de deputados que analisou o caso.

Em votação não vinculativa, com dois votos a favor, dois contra e uma abstenção, os cinco deputados rejeitaram a admissibilidade do julgamento, que visa a destituição ou desqualificação do presidente.