O futuro governo da Colômbia, que tomará posse no domingo, reafirmou nesta quarta-feira sua disposição de empreender negociações de paz com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e outros grupos armados, mas deixou claro que nenhum desses processos "significará a ausência de justiça".

"Nenhum processo de diálogo significará ausência de justiça. (...) É inapresentável perante os próprios colombianos pensar que os processos de paz podem ser realizados com impunidade, como se nada tivesse acontecido aqui", afirmou o futuro comissário de paz do próximo governo, Danilo Rueda, durante o Encontro Plural pela Paz.