O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, voltou a ser vinculado nesta sexta-feira ao suposto traficante de drogas Geovanny Fuentes Ramírez durante a alegação final do procurador americano Michael Dennis Lockard, em julgamento aberto contra Ramírez, acusado de tráfico de cocaína e posse de armas.

"Tony Hernández (irmão do presidente hondurenho) é, assim como Juan Orlando Hernández, um dos parceiros de narcotráfico do acusado. É o homem que comandava o tráfico para Orlando", afirmou Lockard, ao se referir a membros do júri durante o resumo das duas semanas de audiências desde o início do julgamento.