O procurador-geral da Venezuela, Tareq Saab, denunciou este domingo a perseguição e a xenofobia sofrida por venezuelanos no Peru e em outros países, onde, segundo disse, também são "humilhados" e expostos ao "escárnio público".

"Vídeo que reflete a xenofobia mais infame... Assim são tratados os venezuelanos no Peru e no exterior: perseguidos e humilhados... expostos ao escárnio público: depois que milhões de peruanos, colombianos, equatorianos, panamenhos, etc, fizeram família e riqueza na Venezuela", escreveu Saab no Twitter.