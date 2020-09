O procurador-geral do Líbano, Ghassan Oueidat, ordenou nesta quinta-feira uma investigação "imediata" para averiguar as causas do incêndio no porto de Beirute, ocorrido pouco mais de um mês após grande explosão no local que ainda estava sendo combatido no fechamento deste texto.

"Em conformidade com nosso contato telefônico com a Polícia Militar e a Inteligência do Exército, decidimos designar todas as agências de segurança na tarefa de realizar as investigações necessárias para conhecer as causas do incêndio repetindo", disse Oueidat, em comunicado emitido pelo Ministério da Justiça.