O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, deixará o cargo no próximo dia 23, conforme anunciou em uma carta publicada pelo presidente do país, Donald Trump, com quem tem uma tensa relação.

"Acabo de ter uma reunião muito agradável com o procurador-geral Bill Barr na Casa Branca. Nossa relação tem sido muito boa, ele fez um trabalho excelente! Segundo a carta, Bill sairá antes do Natal para passar as férias com a família", disse o mandatário no Twitter.