O procurador geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, iniciou nesta terça-feira uma visita não anunciada à Ucrânia para abordar os esforços internacionais para investigar crimes de guerra cometidos pela Rússia no território ucraniano.

De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, Garland se reuniu com a procuradora geral ucraniana, Iryna Venediktova, na passagem de Krakovets, na fronteira com a Polônia.