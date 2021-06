A candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori. EFE/John Reyes

O procurador José Domingo Pérez, integrante da equipe especial da Lava Jato no Peru, pediu nesta quinta-feira que seja revogada a intimação com restrições ditada contra a candidata peruana Keiko Fujimori e também solicitou sua prisão preventiva por descumprimento de decisões judiciais.

No documento encaminhado ao juiz Víctor Zúñiga Urday, o procurador sustenta que a candidata à presidência pelo partido Força Popular violou as normas legais impostas durante a investigação por crime de lavagem de dinheiro, como a comunicação com testemunhas vinculadas ao caso das supostas contribuições ilegais para suas campanhas em 2011 e 2016.