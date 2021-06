Pelo menos 48 mortes foram registradas durante os protestos que começaram na Colômbia no último dia 28 de abril contra o governo do presidente Iván Duque e 20 delas estão diretamente relacionadas às mobilizações, segundo informa um relatório apresentado nesta segunda-feira pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do país.

Do total de mortes ligadas às manifestações, que desencadearam uma das piores crises sociais e políticas do país, dez ocorreram na cidade de Cali, epicentro dos dias mais violentos; quatro no departamento de Valle del Cauca, cuja capital é Cali; e três em Cundinamarca; enquanto em Bogotá, Cauca e Tolima houve uma morte por local.