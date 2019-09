A Procuradoria-Geral do Equador acusou nesta segunda-feira o ex-vice-presidente do Jorge Glas pelo crime de desvio de US$ 28 milhões de recursos públicos na licitação para a exploração de um campo de petróleo na Amazônia, em 2012.

A procuradora-geral do Equador, Diana Salazar, acusou Glas e outras 14 pessoas pelo crime de peculato em uma audiência preparatória que começou no início da manhã de hoje na Corte Nacional. O juiz responsável pelo caso, Iván Saquicela, validou o processo e negou os argumentos da defesa do ex-vice-presidente, que tinha pedido a anulação do caso.