As autoridades da cidade de Irkutsk, na Sibéria, e de outras regiões afetadas por incêndios florestais falsificaram os dados reais sobre esses incidentes, denunciou nesta segunda-feira a Procuradoria-Geral da Rússia.

"Detectamos a deturpação dos dados sobre a data de extinção dos incêndios. Podemos falar com certeza sobre manipulações em Irkutsk e em outras regiões", disse Roman Fedosov, porta-voz do departamento de proteção ao meio ambiente do órgão.