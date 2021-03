A pista de uma possível origem do coronavírus de uma cadeia de frio é uma das alternativas deixadas em aberto nesta terça-feira por uma equipe de pesquisadores que realizou uma investigação em Wuhan sobre como a pandemia da Covid-19 foi desencadeada

Em relatório definitivo, publicado hoje, a missão revela que, pouco antes do fechamento do mercado de Huanan, em Wuhan, considerado o ponto de partida da propagação do patógeno, foram avaliadas 923 amostras ambientais, das quais, 73 deram positivo.