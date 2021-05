Produtores rurais da Argentina iniciaram nesta quinta-feira uma greve de nove dias durante a qual nenhuma cabeça de gado bovino será vendida como protesto contra a decisão do governo do país de suspender por um mês as exportações de carne para conter o aumento dos preços no mercado interno.

"Estamos avaliando se a greve será completa, com apoio de outros setores, ou de pecuaristas", disse à Agência Efe Mariano D'Amore, vice-presidente da Associação de Pecuaristas de Bahia Blanca e tesoureiro da Bolsa de Cereais da mesma cidade.