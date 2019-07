Produtores paraguaios exigem que a cota de 99 mil toneladas de carne que o Mercosul poderá exportar à União Europeia (UE) com tarifas preferenciais após o acordo firmado entre os blocos seja dividida de forma igual para evitar que Brasil e Argentina sejam beneficiados.

O presidente da Associação Rural do Paraguai (ARP), Luis Villasanti, fez a exigência em entrevista concedida à Agência Efe nesta quarta-feira, enquanto os presidentes dos quatro países do bloco discutem a implementação do acordo em Santa Fé, na Argentina.