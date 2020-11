Um professor rural dirigirá a Câmara dos Deputados da Bolívia, e um líder sindical dos produtores de coca ficará à frente o Senado no país vizinho, no início do período de 2020-2021.

Andrónico Rodríguez, 31 anos, foi empossado como presidente do Senado, onde o Movimento ao Socialismo (MAS), vencedor das recentes eleições gerais na Bolívia, mais uma vez tem uma maioria.

Rodríguez é um cientista político e líder dos produtores de coca, vice-presidente das Seis Federações de Produtores de Coca do Trópico de Cochabamba, a região pela qual foi eleito.

Essas federações são presididas pelo ex-presidente Evo Morales, que, da Argentina, liderou a campanha eleitoral do MAS e que planeja voltar na próxima semana à região do grupo, onde iniciou sua carreira política.

Nesta terça, o deputado de La Paz e ex-líder de organizações de professores rurais Freddy Mamani, de 46 anos, foi empossado como chefe da Câmara dos Deputados. O MAS também tem uma maioria nessa câmara, embora não mais os dois terços que detinha na legislatura anterior.

A nova legislatura começa com uma polêmica depois que os legisladores do Movimento ao Socialismo em fim de mandato mudaram as regras de procedimento parlamentar, de modo que somente uma maioria simples é necessária em alguns votos, ao contrário dos dois terços anteriormente exigidos.

A presidência da Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia será exercida por David Choquehuanca, vice-presidente eleito do país, que deverá tomar posse no próximo domingo. Esse papel tem sido desempenhado nos últimos meses por Eva Copa, até agora presidente do Senado.

O MAS venceu as eleições de 18 de outubro com 55,1% dos votos, o Comunidad Ciudadana obteve 28,8%, e o Creemos, 14%, enquanto outras duas legendas ficaram sem representação parlamentar.