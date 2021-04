Cidade do México

EFE Cidade do México 20 abr 2021

O México iniciou nesta terça-feira, em cinco estados do país, a imunização contra a Covid-19 de professores com doses da vacina fabricada pelo laboratório chinês CanSino, tendo como objetivo reabrir as escolas em um prazo de duas semanas.

Durante sua entrevista coletiva diária no Palácio Nacional, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, assistiu a partir de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, a vacinação de Cecilia Palacios, primeira professora imunizada nesta terça.