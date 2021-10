7 out 2021

EFE Assunção 7 out 2021

Docentes protestam nesta quarta-feira, em frente à sede do Ministério da Fazenda do Paraguai. EFE/ Nathalia Aguilar

Centenas de professores protestaram pelo centro de Assunção para exigir do governo um aumento salarial nesta quarta-feira, o terceiro dia de manifestações com aulas suspensas e a ameaça de uma greve geral por parte dos sindicatos de professores.

Durante a passeata, que partiu da Praça da Democracia, os manifestantes frisaram novamente a recusa do governo em atender as exigências do setor, que exige um reajuste salarial de 16%, em oposição aos 8% endossados pelo Ministério da Educação.