12 out 2021

EFE Assunção 12 out 2021

Mais de mil professores do ensino público protestaram nesta terça-feira pelo centro de Assunção para exigir um aumento salarial de 16%, uma queda de braço com o governo que já dura duas semanas e que suspendeu as aulas, após o longo período sem escolas devido à pandemia de covid-19.

Assim como nos dias anteriores, os professores, de diferentes sindicatos, caminharam pelo centro da cidade e pararam em frente ao Ministério da Fazenda, que na semana passada ofereceu um aumento de 11%, que foi rejeitado.