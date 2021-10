Crianças afegãs feridas em confrontos contra o Talibã se recuperam em um hospital em Kabul, no dia 25 de setembro. EFE/Arquivo

A crise humanitária que se agravou no Afeganistão com a chegada dos talibãs ao poder, em 15 de agosto, está afetando os profissionais de saúde, que veem o setor perto do colapso, a partir da suspensão temporária dos fundos internacionais destinados ao país.

"Durante os últimos três meses, não recebemos nossos salários", afirmou à Agência Efe Abdul Azizi Safi, diretor de Saúde Pública da região de Kunar, localizada no nordeste do território afegão.