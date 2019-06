A organização americana "We Build the Wall" ("Nós Construímos o Muro", em tradução livre) inicia nesta segunda-feira um programa de três dias de duração e transmitido por redes sociais com o objetivo de arrecadar mais recursos privados para construir novos trechos do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Com esta campanha, a organização pretende arrecadar mais de US$ 30 milhões, conforme divulgou em comunicado.