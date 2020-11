O candidato do Partido Democrata à Casa Branca, Joe Biden, continua à frente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, na disputa por delegados para o Colégio Eleitoral do país - órgão responsável por decidir a eleição desta terça-feira, que não é direta -, de acordo com projeções da imprensa americana.

Por enquanto, Biden lidera as projeções com 209 delegados, contra 119 de Trump. O candidato que chegar a 270 do total de 538 garante a vitória no pleito. O número desses delegados varia conforme o estado em disputa e é definido pela população de cada um.

Segundo as mais recentes projeções, Biden vencerá nos três estados da costa oeste (Califórnia, Oregon e Washington), somando 74 delegados. Já Trump conseguiu os 4 delegados de Idaho.

Confira as projeções por estado e o número de delegados:.

--------------------------------------------------------.

Biden (209): Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), Nova Jersey (14), Nova York (29), New Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13) e Washington (12).

Trump (119): Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Nebraska-estado (2), Nebraska-distrito 1 (1), Nebraska-distrito 3 (1), Oklahoma (7), Tennessee (11), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).