Pelo menos duas mulheres morreram nesta terça-feira na cidade de Ashkelon, no sul do Israel, devido ao impacto de projéteis disparados de Gaza, tornando-se assim as primeiras fatalidades em território israelense desde o início da escalada de violência.

As vítimas estavam em um edifício antigo, sem abrigo aéreo, e os serviços de emergência encontraram-nas presas nos escombros, segundo disse à Agência Efe um porta-voz do serviço de emergência United Hatzalah.