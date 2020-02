EFE/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

O torneio pré-olímpico de remo para Ásia e Oceania que seria realizado em Chungju, na Coreia do Sul, de 27 a 30 de abril foi cancelado pela Federação Internacional de Remo (Fisa) devido à propagação do coronavírus.

Os eventos de classificação serão integrados no último pré-olímpico mundial, programado para acontecer em Lucerna, na Suíça, de 17 a 19 de maio.

O aumento dos casos de Covid-19 na Coreia do Sul, a suspensão dos voos por várias companhias e as restrições de alguns governos à circulação de pessoas de ou para o país são as razões pelas quais a Fisa optou pela suspensão.

Os quatro eventos internacionais de remo previstos para a Itália entre abril e maio, em áreas consideradas de baixo risco, estão mantidos por enquanto, embora a federação tenha prometido monitorizar a propagação do vírus em uma base diária.

Por outro lado, o pré-olímpico europeu, que aconteceria em Varese de 27 a 29 de abril, também está suspenso. A cidade fica na Lombardia, epicentro da epidemia em território italiano.

A Fisa elaborou um guia para os seus atletas com recomendações básicas para a prevenção de infecções e orientações a seguir caso ocorra um caso em suas equipas ou entre os seus companheiros de treino. EFE

