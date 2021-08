Os promotores que investigam as circunstâncias que cercaram a morte do ex-jogador de futebol argentino Diego Maradona, ocorrido em 25 de novembro do ano passado, começaram nesta segunda-feira a ouvir 13 testemunhas, conforme apurou a Agência Efe.

Os depoimentos estão sendo realizados na Promotoria Geral de San Isidro, na província de Buenos Aires. Em junho, tinham se apresentado para contar a versão do caso os sete indiciados por "homicídio simples com dolo eventual", crime que, de acordo com as leis da Argentina prevê penas de oito a 25 anos de prisão.