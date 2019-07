O Ministério Público Federal do distrito Sul de Nova York (EUA) acusou o milionário empresário Jeffrey Epstein de criar uma rede para abusar de meninas em suas mansões nos estados de Nova York e da Flórida entre 2002 e 2005, segundo um documento judicial divulgado nesta segunda-feira.

Detido no sábado à noite no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, Epstein foi acusado de tráfico sexual e de conspirar para cometer esse crime, de acordo com o texto de acusação da Promotoria.