O milionário empresário Jeffrey Epstein foi detido na madrugada deste domingo na região de Nova York e denunciado por tráfico sexual de menores pela promotoria federal dos Estados Unidos, informaram veículos de imprensa locais.

O jornal "The New York Times", que cita fontes com conhecimento das acusações pelas quais o magnata foi denunciado, assinalou que Epstein, de 66 anos e com antecedentes de crimes sexuais, previsivelmente comparecerá diante do juiz amanhã, segunda-feira.