A Promotoria do Equador solicitou na quinta-feira a reabertura da investigação de um caso de suposta corrupção na construção do metrô de Quito, que foi arquivado em março do ano passado e que estava relacionado com o caso de propinas da construtora Odebrecht.

A Unidade de Investigação de Apoio à Promotoria da Polícia equatoriana (UIAF) encontrou "novos elementos" sobre este caso e por isso o Ministério Público pediu ao Tribunal de Justiça da província de Pichincha (cuja capital é Quito) a reabertura da investigação.