A ministra de Economia do Uruguai, Azucena Arbeleche. EFE/Arquivo

O ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo. EFE/Arquivo

A proposta promovida pelo Uruguai para flexibilizar o Mercosul e ter uma "tarifa externa comum" foi levada ao bloco formalmente nesta segunda-feira, durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores e da Economia dos países membros realizada por teleconferência devido à pandemia de covid-19.

Esse anúncio foi feito nas redes sociais pelo Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, que disse que a proposta elaborada pelo titular da pasta, Francisco Bustillo, e pela ministra de Economia e Finanças do país, Azucena Arbeleche, tem "o apoio total do Brasil".