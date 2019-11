Um protesto em Bogotá contra as políticas econômica e social do presidente da Colômbia, Iván Duque, acabou nesta quinta-feira em uma batalha campal entre manifestantes encapuzados e a polícia.

Esses manifestantes atacaram os agentes e jogaram objetos, incluindo coquetéis molotov, na tentativa de invadirem o Capitólio Nacional e o Palácio Liévano, sede da Prefeitura da capital colombiana.

Vândalos também quebraram as barreiras que protegiam a estátua do Libertador Simón Bolívar, localizada no centro da praça de mesmo nome, e as telas que protegiam as fachadas de edifícios próximos.